John van John’s Boetiek overleden Anthony Statius

23 september 2020

16u35 5 Deinze John De Volder, de oprichter van de kledingzaak John’s Boetiek, is dinsdag overleden. Hij werd 75 jaar.

Wie vaak in Deinze gaat shoppen, kent John’s Boetiek in de Kortrijkstraat. Oprichter en kleermaker John De Volder verwierf met zijn boetiek faam bij modebewuste dames en heren en zijn erfenis wordt ook vandaag nog verdergezet.

In 1967 richtte John De volder een damesboetiek op in de Kortrijkstraat in hartje Deinze en een jaar later opende hij een kledingzaak voor heren aan de overkant van de straat. John’s Boetiek was een van de eerste boetieks in het land. In november 2010 ging John met pensioen en hij liet de herenboetiek over aan Chantal Cannie, die er de zaak Cannie Fashion begon. De damesboetiek wordt verdergezet onder de naam John’s Boetiek door zijn vrouw Nadine en zijn dochter Valérie. “Mijn papa was een geliefd Deinzenaar”, zegt dochter Valérie. “Hij was een vriend van en voor iedereen. Hij was naast kleermaker ook brandweerman en een fervent supporter van KMSK Deinze. Hij is dinsdag in alle sereniteit thuis gestorven, omringd door zijn gezin.”

John laat een vrouw, twee kinderen en drie kinderen achter. Door het coronavirus vindt de uitvaartplechtigheid in beperkte kring plaats. Condoleren kan via www.uitvaartzorgdeboever.be.