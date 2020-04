Johan Verminnen zingt ‘Mooie coronadagen’ live met zijn dorpsgenoten Anthony Statius

05 april 2020

Deinze Samen zingen verbindt. Ook wanneer iedereen in zijn of haar kot moet blijven. In Hansbeke (Deinze) weerklonk om klokslag 11 uur Mooie coronadagen, een herwerkte versie van de klassieker Mooie dagen van bekende inwoner Johan Verminnen, over het dorp. De zanger kwam zelf live meezingen aan de kerk.

Op vraag van Tuupetegoare, een feestcomité bestaande uit zes Hansbekenaren, heeft Johan Verminnen naar aanleiding van de coronacrisis een nieuwe versie ingezongen van zijn klassieker ‘Mooie Dagen’. Het liedje werd zondag om 11 uur voor het eerst gedraaid vanuit de kerktoren van Hansbeke. Alle inwoners kregen een briefje in de bus met de oproep om op de stoep mee te zingen. Johan Verminnen kwam zelf live meezingen op het plein voor de kerk en dit lokte tientallen mensen uit hun kot, die zo goed mogelijk op afstand probeerden te blijven.

“Ik vind dit een prachtig initiatief van Tuupetegoare”, zegt Johan. “Het tovert een glimlach op het gezicht van de mensen in deze moeilijke tijden. Ik vind de herwerkte tekst zeer goed, vooral de verwijzingen naar Hansbeke zoals de rondweg die maar niet afgeraakt. Ik heb de nieuwe versie ingezongen in een lokale studio bij enkele buren. Moeilijk om in te zingen? Neen, enkel de timing en de frasering moet ik wat aanpassen. Iedereen kan het zingen en dat is ook de bedoeling. Het is een mooie dag en Tuupetegoare maakt het nog beter.”

“Ikzelf leef al weken als een monnik, maar ik geniet van het landschap of van een bezoekje aan de lokale buurtwinkel Miekes Superetje. Tijdens deze quarantaine komen mensen weer tot zichzelf en dat is misschien niet zo slecht. Onze wereld zal er na de crisis nooit meer hetzelfde uitzien’, besluit Johan.

Voor wie er niet genoeg van kan krijgen, hieronder vind je nogmaals de tekst:

O Mooie Coronadagen

’T Regende tranen binnen in m’n hart

Door het virus waren we zo verward

k’ Stond tussen mensen maar ik was alleen

Lachte vriendelijk naar iedereen

We bleven allemaal tuupe in ons kot

Daarbuiten draait de wereld langzaam zot

Ach Hansbeke was nooit zo stil

Wat voelt de lente dit jaar toch zo kil

Coronadagen

Ik hou niet van Coronadagen

Coronadagen

Ohoho Corona-dagen

Bij Mieke was het nog nooit zo druk

’t wc-papier was weg in éne ruk

De cafés staan al een tijdje droog

Er staat geen volk meer aan hunnen toog

De ringweg die is nog steeds niet rond

Maar wandelen houdt ons wel gezond

Ach Hansbeke was nooit zo stil

Dat maakt de lente dit jaar toch wat chill

Corona-dagen

Hou ik nu van Corona-dagen?

Corona-dagen

Ohoho Corona-dagen

En toen kwam er 5 april

Opeens was het hier niet meer stil

Vanuit de kerk klonk er een melodie

’t Beste vaccin tegen een pandemie

Honderden mensen zongen groot en klein

En ik die dacht van hier alleen te zijn

En al is het leven soms zo kort

Ik weet nu dat ik lachend wakker word

Oh mooie dagen

Ik hou zo van die mooie dagen

Mooie dagen

Ohoho mooie dagen

Mooie dagen

Ik hou zo van die mooie dagen

Mooie dagen

Ohoho mooie dagen

Ohoho mooie dagen