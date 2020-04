Johan Verminnen zingt coronaversie van ‘Mooie Dagen’ Anthony Statius

01 april 2020

17u01 0 Deinze Johan Verminnen heeft naar aanleiding van de coronacrisis een nieuwe versie ingezongen van zijn klassieker ‘Mooie Dagen’. Deze herwerkte versie zal zondag voor het eerst te horen zijn in ‘zijn’ Hansbeke (Deinze), waar het om 11 uur uit de kerktoren zal knallen.

Zijn deze coronadagen ook mooie dagen? Tussen alle ellende en verdriet door stroomt een golf van solidariteit en samenhorigheid over het land. In Hansbeke, een dorpje tussen Gent en Aalter, willen de zes vrienden van het lokale feestcomité Tuupetegoare ook wat troost en verstrooiing bieden.

“We vonden onze dorpsgenoot Johan Verminnen bereid een nieuwe versie van zijn klassieker ‘Mooie dagen’ op te nemen”, zegt Jan Debackere van Tuupetegoare. “Coronadagen dus, die soms wat kil zijn, maar best ook chill. Wij hebben de tekst aangepast en Johan was onmiddellijk bereid om het in te zingen. Wat het helemaal bijzonder maakt, is dat het nummer deze zondag 5 april vanuit de kerktoren zal luiden. Om 11 uur weerklinken Johan Verminnen en zijn ‘Mooie coronadagen’ over gans Hansbeke. Alle Hansbekenaren kregen ondertussen ook al een briefje in de bus met de oproep om dan voor hun voordeur te staan en mee te zingen, op voldoende afstand van de buren uiteraard.”

Voor wie zondag wil meezingen, de tekst vind je hieronder.

O Mooie Coronadagen

‘T Regende tranen binnen in m’n hart

Door het virus waren we zo verward

k’ Stond tussen mensen maar ik was alleen

Lachte vriendelijk naar iedereen

We bleven allemaal tuupe in ons kot

Daarbuiten draait de wereld langzaam zot

Ach Hansbeke was nooit zo stil

Wat voelt de lente dit jaar toch zo kil

Coronadagen

Ik hou niet van Coronadagen

Coronadagen

Ohoho Corona-dagen

Bij Mieke was het nog nooit zo druk

‘t wc-papier was weg in éne ruk

De cafés staan al een tijdje droog

Er staat geen volk meer aan hunnen toog

De ringweg die is nog steeds niet rond

Maar wandelen houdt ons wel gezond

Ach Hansbeke was nooit zo stil

Dat maakt de lente dit jaar toch wat chill

Corona-dagen

Hou ik nu van Corona-dagen?

Corona-dagen

Ohoho Corona-dagen

En toen kwam er 5 april

Opeens was het hier niet meer stil

Vanuit de kerk klonk er een melodie

‘t Beste vaccin tegen een pandemie

Honderden mensen zongen groot en klein

En ik die dacht van hier alleen te zijn

En al is het leven soms zo kort

Ik weet nu dat ik lachend wakker word

Oh mooie dagen

Ik hou zo van die mooie dagen

Mooie dagen

Ohoho mooie dagen

Mooie dagen

Ik hou zo van die mooie dagen

Mooie dagen

Ohoho mooie dagen

Ohoho mooie dagen