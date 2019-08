Johan Braeckman geeft lezing bij Platvvorm Anthony Statius

14 augustus 2019

10u05 0 Deinze De eerste lezing in de nieuwe locatie van Platvvorm wordt verzorgd door filosoof en hoogleraar wijsbegeerte aan de UGgent Johan Braeckman. Iedereen is welkom op donderdag 22 augustus.

In zijn lezing gaat Johan Braeckman in op ‘kritisch denken: de valkuilen en mogelijkheden’. Hoewel de menselijke soort onbetwistbaar intelligent is, valt evenmin te ontkennen dat we heel wat denkfouten maken. We denken dat we op het goede spoor zitten, maar vaak gaan we de mist in. Zo ontstaan bijgeloof, alternatieve waarheden en drogredenen. Door de evolutie van de wetenschap krijgen we grip op de vraag waarom talloos veel mensen geloof hechten aan pseudowetenschap, bijgeloof, complottheorieën en dergelijke meer.

De deuren openen om 19 uur, de lezing begint om 19.45 uur en duurt tot 20.45 uur en daarna is er mogelijkheid om in gesprek te gaan van 21 tot 22 uur. De toegangsprijs bedraagt 5 euro. Kunstinitiatief Platvvorm bevindt zich in de Kalkhofstraat 26B in Deinze. Meer info via www.platvvorm.org.