Johan (65) hielp 8.000 baby’s op de wereld zetten: “De dankbaarheid van de ouders is nog altijd met geen woorden te beschrijven”

Gynaecoloog Johan Landuyt neemt na 34 jaar afscheid van AZ Sint-Vincentius

Anthony Statius

02 september 2020

17u08

