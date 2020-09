Jobcafé stelt veertig bedrijven voor in Brielpoort Anthony Statius

16 september 2020

08u44 0 Deinze De ondernemerskoepel Deinze Industrie organiseert op donderdag 24 september een Jobcafé met veertig bedrijven. Deze jobbeurs vindt plaats in de Brielpoort.

In Deinze wordt op 24 september de eerste jobbeurs in Oost-Vlaanderen georganiseerd sedert de lockdown. De ondernemerskoepel Deinze Industrie nam het initiatief om op een veilige manier 40 bedrijven voor te stellen in de Brielpoort.

“Het doel is dat de bezoekers de sterke bedrijven in deze regio leren kennen”, zegt communicatieverantwoordelijke Yannic Demeyer. “Mogelijks komen er meer mensen op de arbeidsmarkt de komende maanden en tegelijk is duidelijk geworden dat werken dichtbij huis zeer belangrijk is in functie van de work-life balance. Een bezoek aan Deinze Industrie Jobcafé zal voor honderden mensen nieuwe inzichten opleveren.”

“De jobbeurs zal volledig veilig en gecontroleerd worden georganiseerd, zodat iedereen de kans krijgt om op een rustige manier de standhouders te bezoeken. Bezoekers kunnen doorlopend genieten van cv-screenings van VDAB/Groep Intro, tips en toepassingen voor het maken van sterke cv-foto’s en een open bar. De toegang is gratis en iedereen is welkom tussen 16 en 20 uur. Mondmaskers zijn verplicht.”