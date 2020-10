JNM Leievallei verovert parkeerruimte op de Markt: “Nood aan meer groen en minder auto’s” Anthony Statius

10 oktober 2020

18u35 1 Deinze De leden van de jeugdvereniging JNM Leievallei hebben deze middag actie gevoerd op de Markt van Deinze. Ze bezetten er tijdelijk acht parkeerplaatsen. “Hiermee willen we de mensen laten nadenken over een herverdeling van de openbare ruimte. Er zijn 7 miljoen parkeerplaatsen in Vlaanderen, dat zijn er te veel”, zegt Soetkin De Vos.

De parkeerstrook op de Markt ter hoogte van de kerk werd zaterdagmiddag even ingepalmd door spelende kinderen van jeugdvereniging JNM Leievallei. Samen met Autodelen.net wil JNM met deze actie een boodschap de wereld insturen.

“We doen de oproep om de privéauto te vervangen door fietsen, deelauto’s en het openbaar vervoer”, zegt Soetkin De Vos van JNM Leievallei. “Zo zijn er minder parkeerplaatsen nodig en kan de openbare ruimte herverdeeld worden. Want minder stilstaande auto’s op straat betekent meer vrije ruimte, meer groen, meer rust- en ontspanningsmogelijkheden en meer ontmoeting. In Vlaanderen zijn er 7 miljoen parkeerplaatsen, een pak meer dan dat er Vlamingen zijn. De meeste auto’s staan het grootste deel van de dag stil. We willen auto’s niet volledig uit het straatbeeld weren, maar er kan zeker nagedacht worden een andere invulling van de openbare ruimte.”

De leden van JNM Leievallei polsten bij de Deinzenaren naar hun wensen voor wat zij liever op de Markt zouden zien. “Veel gehoorde antwoorden zijn meer groen en meer speelruimte”, klinkt het. “En indien er parkeerplaatsen zouden verdwijnen, moeten er wel kiss-and-ride-zones zijn voor mensen die moeilijk te been zijn.”