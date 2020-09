JNM Leievallei fleurt straten op met krijttekeningen Anthony Statius

18 september 2020

16u17 0 Deinze De jeugdbeweging JNM Leievallei heeft de afgelopen dagen de straten opgefleurd met krijttekeningen. Met deze actie willen ze hun startdag op zaterdag 26 september in de kijker zetten.

Op enkele plaatsen in Deinze verschenen er een aantal krijttekeningen met leuke boodschappen erbij. Voor wie zich afvroeg wie achter deze actie schuilt, is er nu duidelijkheid.

“De krijttekeningen zijn een initiatief van de leden van JNM Leievallei”, zegt Soetkin De Vos. “Hiermee willen we onze startdag op zaterdag 26 september in de kijker zetten. JNM staat voor de Jeugdbond voor Natuur en Milieu en is bedoeld voor kinderen en jongeren tussen 7 en 26 jaar. Wie graag in de natuur vertoeft en een passie heeft voor het milieu, is bij ons aan het juiste adres. In Vlaanderen en Brussel zijn er een dertigtal afdelingen verspreid en JNM Leievallei is actief in Deinze, Waregem en Kruisem.”

Ontspannen fietstocht

“Onze startdag vindt plaats in Lozerbos in Kruisem van 14 tot 17 uur. We spelen er een plasticvrij en leerrijk spel. De activiteit voor de tieners vindt plaats aan het Leievallei-lokaal in Kruisem. Voor hen staat er een ontspannen fietstocht doorheen de afdeling met enkele stops voor natuurstudie en rustmomenten op het programma. Ook de oudere leden spreken af aan het lokaal.”

Meer info via deze website.