JH Brieljant heeft coronaproof zomerprogramma klaar Anthony Statius

27 juni 2020

11u00 2 Deinze Het jeugdhuis Brieljant in Deinze laat de zomer niet zomaar passeren. Van vrijdag 3 juli tot en met vrijdag 28 augustus zijn er heel wat activiteiten te doen zoals een zomerbar, een Brieljant Session en een openluchtcinema.

Jeugdhuis Brieljant moest door de coronacrisis zijn werking tijdelijk onderbreken. Intussen werd er echter niet stilgezeten en jeugdhuiscoördinator Nicolas Duchatelet en zijn vrijwilligers boksten een volledig zomerprogramma in elkaar.

“Onze zomerbar is open op woensdag en vrijdag tussen 19 uur en 1 uur”, zegt Nicola Duchatelet. “Op vrijdag is er een ‘Brieljant Session’ waarbij een plaatselijke DJ zijn of haar talent mag tonen. Dat wordt telkens gevolgd door een andere activiteit. Zo zullen er tweewekelijks beelden van voorbije festivals uitgezonden worden op een groot scherm. Er is ook openluchtcinema, een Willy’s en Marjetten-marathon en een quiz.”

Jeugdschepen Rutger De Reu vult aan: “Op woensdag opent het jeugdcentrum met ‘Café Brieljant’ waarbij gezelligheid en sociaal contact centraal staan. Om 21 uur wordt één van de Harry Potter-films uitgezonden en daarna kunnen de jongeren nog een beetje bijpraten bij een drankje. Elke avond wordt afgesloten met het rustige concept ‘Café Brieljant’. Op die manier willen we er voor zorgen dat de jongeren in alle sereniteit ten laatste op het verplichte sluitingsuur huiswaarts kunnen keren”, besluit schepen De Reu.

Meer info op de Facebook- en Instagrampagina van Jeugdhuis Brieljant. Daar zullen regelmatig updates gegeven worden over de activiteiten en eventuele wijzigingen.