Jeugdverenigingen organiseren coronabestendige kampen met hulp van de stad Anthony Statius

12 juni 2020

12u41 0 Deinze De jeugdverenigingen van Deinze kunnen deze zomer veilig op kamp vertrekken. De stad Deinze schenkt aan iedere bubbel van 50 kinderen een pakket met veiligheidsmateriaal zoals face shields en ontsmettingsalcohol.

Ook voor de Deinse jeugdverenigingen was de opluchting groot toen het nieuws kwam dat jeugdkampen toch konden doorgaan. Van de stad Deinze krijgen ze een duwtje in de rug om dit veilig te organiseren. “Evident wordt het niet”, zegt jeugdschepen Rutger De Reu (CD&V). “De belangrijkste aanpassing wordt het werken met bubbels van 50 personen. Die 50 kinderen en leiders mogen niet in contact komen met andere bubbels, ook al zijn er verschillende bubbels van dezelfde jeugdvereniging samen op kamp. Ook voor de koks gelden specifieke redenen en de kinderen mogen niet samen eten.”

“Om hen wat te helpen om veilige kampen te organiseren, voorzien we voor elke bubbel mondmaskers, ontsmettingsmiddel, allesreiniger en ontsmettingsalcohol”n vervolgt de schepen. “Ook een contactloze thermometer en face shields voor alle leiding en koks moet hen in staat stellen om alles veilig te laten verlopen. Verder wordt ook bekeken met de uitleendienst of we iedere jeugdvereniging stoelen en tafels kunnen meegeven op kamp, zodat er gemakkelijker apart kan worden gegeten en gespeeld”, besluit De Reu.