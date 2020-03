Jeugdtheater CREA speelt De Legende van Mulan Anthony Statius

03 maart 2020

14u38 1 Deinze Het Jeugdtheater CREA reist naar het oude China voor haar nieuwste productie De Legende van Mulan. De voorstelling gaat op zaterdag 7 maart in première in zaal Palace in Deinze.

Het verhaal van Mulan kennen de meeste mensen van de gelijknamige Disneyfilms. Kathryn Schultz Miller maakte er een theaterversie van en onder regie van Jordi Delcroix brengt het Deinse Jeugdtheater CREA het bekende verhaal op de planken van zaal Palace.

In ‘De Legende van Mulan’ ontdekt Mulan dat haar oude vader het bevel heeft gekregen om China te verdedigen tegen een aanval van de Hunnen. Uit liefde voor haar familie vermomt ze zich heimelijk als man en neemt ze haar vaders plaats in als soldaat in het keizerlijke leger. Met hulp van haar grappige drakenvriendje Mushu en een gelukskrekel probeert Mulan respect af te dwingen van haar medesoldaten en hun knappe bevelhebber Shang. Humor, spanning en plezier verzekerd voor jong en oud.

Er zijn voorstellingen op zaterdag 7, zondag 8, zaterdag 14 en zondag 15 maart, telkens om 20 uur. Tickets kosten 12 euro en deze kan je bestellen via www.vooruitdeinze.be.