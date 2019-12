Jeugdraad en Lapperre lanceren oordoppenactie Anthony Statius

17 december 2019

18u30 10 Deinze De Jeugdraad van Deinze organiseert voor de derde keer een groepsaankoop voor oordoppen op maat voor de Deinse jeugd. Voor deze actie schakelt men de hulp in van gehoorspecialist Lapperre.

Gehoorschade voorkomen. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe oordoppenactie van Jeugdraad Deinze en Lapperre.

“Enerzijds willen wij jongeren sensibiliseren voor de gevaren van te luide muziek en anderzijds proberen wij met onze oordoppenactie jongeren te stimuleren om in te zetten op preventieve gehoorbescherming door het aanschaffen van oordoppen op maat”, zegt Floren Muys, voorzitter Jeugdraad Deinze. “De vruchtbare samenwerking met gehoorspecialist Lapperre zorgt ervoor dat wij terug een fikse korting kunnen aanbieden aan alle jongeren die zich inschrijven op deze groepsaankoop voor oordoppen op maat. Inschrijven kan nog tot vrijdag 20 december via een online formulier dat terug te vinden is op onze Facebookpagina. Na hun inschrijving krijgen die jongeren een kortingsbon toegezonden, waarmee ze terechtkunnen in eender welk gehoorcentrum van Lapperre.