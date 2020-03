Jeugdhuis Brieljant organiseert onlinequiz: “Contact houden met de jongeren” Anthony Statius

17 maart 2020

13u45 1 Deinze Jeugdhuis Brieljant in Deinze organiseert op woensdag 25 maart een onlinequiz voor de jongeren. “Als de jeugd niet naar het jeugdhuis kan komen, dan brengen we het jeugdhuis naar hen thuis”, zegt Nicolas Duchatelet van JH Brieljant.

“Het is niet omdat we niet open zijn, dat we niets kunnen doen”, zegt jeugdmedewerker Nicolas Duchatelet. “Om contact te houden met onze jongeren, organiseren we op woensdag 25 maart de ‘brieljantste online quiz’, een online versie van onze gekende quiz, waar normaal gezien een kleine honderd jongeren aan deelnemen.”

“Hoe werkt het? Via het online platform Kahoot kan iedereen vanuit zijn zetel thuis deelnemen aan de quiz. De vragen en de mogelijk antwoorden zullen live via onze Facebookpagina worden gestreamd. Iedereen kan zich registreren via een link die we die dag zullen delen. De quiz start om 14 uur. Voor de top 3 hebben we een gratis consumptie in petto van zodra we terug open zijn.”