Jeugddienst zet jeugdbewegingen in de kijker met Facebookactie: “Inschrijvingen verlopen moeizaam door corona” Anthony Statius

18 september 2020

12u37 0 Deinze Deinse jeugdbewegingen zijn TOP! Met deze slogan lanceert de stedelijke jeugddienst een Facebookactie om de jeugdbewegingen in de kijker te zetten. “De inschrijvingen verlopen moeizaam en hiermee willen we onze jeugdverenigingen een hart onder de riem steken”, zegt jeugdschepen Rutger De Reu (CD&V).

In september start traditioneel het nieuwe werkjaar voor de jeugdbewegingen. De komende weekends organiseren ook de Deinse verenigingen startdagen waar ook niet-leden eens kunnen proeven van hun werking.

“We krijgen echter signalen dat de inschrijvingen wat moeizaam verlopen”, zegt jeugdschepen Rutger De Reu. “De coronamaatregelen schrikken de ouders blijkbaar wat af. We hebben echter het volste vertrouwen in de werking van onze jeugdverenigingen. Ze hebben tijdens de zomerkampen de coronamaatregelen strikt nageleefd en de werking met leeftijdsbubbels kunnen verfijnen naar de noden van hun vereniging. Ze beschikken allemaal over voldoende ontsmettingsmateriaal en de jeugddienst en ikzelf staan paraat om een antwoord te bieden op al hun vragen met betrekking tot corona. Ik wil hen echt feliciteren met de professionele manier waarop ze omgaan met de strenge maatregelen. We roepen iedereen op om je Facebooktijdslijn en Facebookkader te wijzigen om hen zo ook symbolisch te steunen.”