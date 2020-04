Jeugddienst heeft met digitale spelkoffer een remedie tegen verveling Anthony Statius

09 april 2020

12u47 0 Deinze Om de verveling in quarantaine tegen te gaan biedt de jeugddienst van Deinze met ‘Goe gespeeld’ een digitale spelkoffer aan vol activiteiten om thuis te doen.

“Door de coronamaatregelen kan de verveling toeslaan”, zegt jeugdschepen Rutger De Reu (CD&V). “De inspiratie voor leuke activiteiten in eigen huis kan achterwege blijven en daar wilden we met de jeugddienst iets aan doen. Op www.deinze.be/goe-gespeeld hebben we thematische spelkoffers voorzien. Je vindt er digitale koffers voor zowel kleuters, kinderen als tieners. Binnen de koffers werd alles bovendien thematisch gebundeld. Heb je zelf leuke aanvullingen? Bezorg ze ons via jeugd@deinze.be en we voegen ze toe aan de juiste koffer,” besluit schepen De Reu.