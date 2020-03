Jeugddienst en Brieljant zorgen voor online ontspanning Anthony Statius

20 maart 2020

13u33 0 Deinze In volle coronacrisis zorgen de jeugddienst van de stad Deinze en jeugdhuis Brieljant voor de nodige verstrooiing. Iedere middag komen er opdrachten op de Facebookpagina waarbij jongeren hun creativiteit de vrije loop kunnen laten. Elke week zijn er prijzen voor wie op de meest originele wijze de opdracht vervult.

“Iedere middag tijdens de week lanceert de jeugddienst een opdracht, zowel voor kinderen in de kleuterklas als voor grotere kinderen”, zegt jeugdschepen Rutger De Reu (CD&V). “Kinderen zullen worden uitgedaagd om hun tijd creatief in te vullen door te knutselen, een denkspelletje op te lossen of een fysieke uitdaging tot een goed einde te brengen. Wie daarin slaagt, mag de beelden posten op de Facebookpagina. Iedere week kiezen we een winnaar, die ontvangt een prijs die we aankopen bij een lokale handelaar. Op die manier steunen we hen ook.”

Challenge Monday

“Ook jeugdhuis Brieljant springt in de bres”, vervolgt Rutger De Reu. “Elke maandag zullen jongeren tijdens ‘Challenge Monday’ jongeren uitgedaagd worden door het jeugdhuis om een opdracht van thuis uit aan te gaan. Elke woensdag en donderdag post Brieljant om 12 uur een vraag van de dag, waar jongeren hun mening in kwijt kunnen. Deze vraag blijft 24u uur online staan op menti.com.”

Alle info op de Facebookpagina’s van de jeugddienst en JH Brieljant.