Jeugdbewegingen nemen het tegen elkaar op: “Van rondjes lopen tot zwerfvuil rapen” Anthony Statius

16 oktober 2019

11u16 0 Deinze In het kader van de Dag van de jeugdbeweging nemen de verschillende jeugdwerkingen van Deinze het tegen elkaar op in verschillende ‘challenges’. Ook speelpleinwerking Doekeewa ging gretig in op deze uitdagingen van de jeugdraad en zij dingen mee naar de titel van beste jeugdbeweging van Deinze.

“De uitdagingen van de jeugdraad gingen we aan onder de boodschap ‘Doekeewa, doekeezot en doekeemee’”, zegt Mathieu Schollier van Doekeewa. “Zo deden we al een zwerfvuilactie en liepen we met een aantal animatoren meer dan 100 rondjes rond het stadhuis. We hebben ook andere jeugdwerkingen uitgedaagd en zo namen we het op tegen JNM Leievallei tijdens een spelletje beerpong. We zijn ook een jeugdwerking met een hart en daarom hebben we een pannenkoekenverkoop georganiseerd voor Jojo, de werking die kampen en activiteiten organiseren voor mensen met een beperking.”

De winnaar van de wedstrijd wordt vrijdagavond bekendgemaakt tijdens de Nacht van de Jeugdbeweging in JH Brieljant.

