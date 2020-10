Jeugd ontdekt oorlogslandschap in Land van Nevele Anthony Statius

01 oktober 2020

14u47 0 Deinze De heemkundige kring Het Land van Nevele heeft dinsdag tientallen leerlingen van enkele basisscholen uit Deinze gegidst door het oorlogslandschap in Landegem.

Ieder jaar spannen enkele bestuursleden van de heemkundige kring Het Land van Nevele zich in om leerlingen van een aantal lagere scholen uit Deinze het verhaal te vertellen wat er tijdens de Eerste Wereldoorlog in hun dorp zoal is gebeurd. De nadruk ligt op de gevechten in oktober 1914 en oktober 1918 toen er honderden doden vielen en dorpen werden verwoest.

Op dinsdag 29 september kregen 150 jongens en meisjes uit het vijfde en zesde leerjaar een leerrijke tour door Landegem. Zij werden rondgeleid door Chris Fermon, Hugo Schaeck en Alex Dhondt. André Bollaert coördineerde de activiteit.