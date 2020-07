Jeugd- en kinderopvang verdeeld in 11 ‘zomerbubbels’ Anthony Statius

06 juli 2020

15u28 0 Deinze De Deinse kinderen en jongeren kunnen deze zomervakantie doorbrengen in elf zomerbubbels. Iedere week is er plaats voor vijf groepen bij speelpleinwerking Doekeewa en Hupsakee en daarnaast zijn er nog eens zes bubbels op vijf locaties voor buitenschoolse kinderopvang.

Door de coronamaatregelen worden alle jeugdkampen en de speelpleinwerkingen van Doekeewa en Hupsakee deze zomervakantie in vijf verschillende groepen van maximaal 50 kinderen en begeleiders georganiseerd. Deze vijf groepen kunnen terecht op drie verschillende locaties, namelijk in Brielpunt en JH Brieljant in de Mouterijdreef in Deinze, in gemeenteschool De Vaart in Nevele en in gemeenteschool ’t Wilgennest in Landegem.

“Uniek in Deinze is dat er in JH Brieljant gedurende de volledige openingsperiode van speelplein Doekeewa een aparte ‘tienerbubbel’ voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar wordt georganiseerd met dagelijkse werking en speciale uitstappen op woensdag en vrijdag”, vertelt jeugdschepen Rutger De Reu (CD&V). “Nieuw dit jaar is dat er voor het eerst een skatekamp voor jongeren tussen 8 en 15 jaar wordt georganiseerd op skatepark Briel van 13 tot en met 17 juli.”

Kinderopvang

“Daarnaast creëert de stedelijke buitenschoolse opvang vijf zomerbubbels waar wekelijks maximaal 42 verschillende kinderen terechtkunnen”, zegt schepen van Kinderopvang Trees Van Hove (CD&V). “Deze opvang wordt georganiseerd in Brieltuin Centrum, Brieltuin Petegem, Harlekijn Hansbeke en Bolleboos Nevele. Om aan zoveel mogelijk opvangvragen tegemoet te kunnen komen werd een extra locatie in Nevele geopend. In samenwerking met het MFC Heilig Hart opent de buitenschoolse locatie Kwibus in Merendree gedurende twee weken de deuren voor de opvang van zes kindjes die moeilijk aanpassen in een drukke omgeving.”