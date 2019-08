Jens Dendoncker te gast op Merendree-kermis Anthony Statius

22 augustus 2019

10u26 0 Deinze Ook in Merendree is het de komende dagen feest. Als hoogtepunt komt komiek Jens Dendoncker op zaterdagavond naar Comedy Café Meirntre.

De Grote Kermis van Merendree start op zaterdag 24 augustus om 14 uur met een kindernamiddag. Om 20 uur is er Comdy Café Meirntre met komiek Jens Dendoncker en Bas Birker.

Op zondag is er om 12 uur een barbecue, gevolgd door Wonderland in Merendree met amusement voor de kinderen, optredens en een verrassingsact. Maandag is er een seniorennamiddag met Johnny Clarysse en op dinsdag 27 augustus is er vanaf 16 uur een rommel- en avondmarkt, gevolgd door een wandelend optreden van Toape Geraapte en een slotfuif met DJ Flavour Drop.

De kermisattracties staan nog tot woensdag 28 augustus op het kerkplein.