Jazzy Sunday-concerten verhuizen naar Leietheater: zondag bijten Vegir en Hindi Zahra de spits af Anthony Statius

01 november 2019

09u58 0 Deinze De vijfde editie van de concertenreeks Jazzy Sunday start op zondag 3 november met de band Vegir. De optredens verhuizen van de bibliotheekkelder naar de kleine zaal van het nieuwe Leietheater.

VtbKultuur Deinze is al aan haar vijfde reeks Jazzy Sunday-jazzconcerten gekomen. Deze vinden van novemver tot februari plaats, telkens om 17 uur.

“Een nieuwigheid dit jaar is de locatie”, zegt organisator Joren Blanquaert. “Met trots kunnen we meedelen dat Jazzy Sunday de handen in elkaar slaat met het gloednieuwe Leietheater en zich er na vier seizoenen in de bibliotheekkelder vanaf dit seizoen nestelt. Omdat wij de gezelligheid willen behouden gaan we met vtbKultuur Deinze de kleine zaal van het Leietheater inrichten zoals een echte jazzclub. Het concept blijft behouden: kwaliteitsvolle jazzmuziek op zondagnamiddag waarbij we iedereen laten kennis maken met een breed perspectief van de jazzmuziek.”

Op zondag 3 november mag medeorganisator en pianist Dominique Vantomme de spits afbijten met zijn kwartet Vegir en gastzangeres Hindi Zahra. Tickets kosten 8 euro en deze kan je reserveren via www.leietheater.be/tickets.

Meer info via www.vtbkultuur.be/deinze/activiteiten/ en https://www.facebook.com/events/396972034241227/.