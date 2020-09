Jardin Beauville haalt topartiesten naar kasteel Ooidonk: In je bubbel genieten van Kommil Foo of Gabriel Ríos Anthony Statius

08 september 2020

18u36 2 Deinze Het pop-upevenement Jardin Beauville mag dan toch plaatsvinden aan kasteel Ooidonk in Deinze. Op vrijdag 11 september bijten de broers Raf en Mich Walschaerts van Kommil Foo de spits af van een concertenreeks op het middenplein van een van de mooiste kastelen van het land.

Op 8 juli 2017 stampten Vincent Verstrynge en Wouter Verbrugghe, twee Gentse ondernemers, een nieuw dancefestival uit de grond aan kasteel Ooidonk in Bachte-Maria-Leerne. De eerste editie van Beauville lokte vijfduizend feestvierders naar het kasteel en met 7.500 bezoekers in 2018 en 9.500 bezoekers vorig jaar was het eendagsfestival een groeiend succes. Net als alle andere festivals in België werd de vierde editie door de coronamaatregelen geannuleerd en uitgesteld naar 3 juli 2021. De organisatie vond een alternatief met Jardin Beauville, een pop-upevenement dat in juli zou plaatsvinden, maar ook dat werd afgeblazen.

Voor elk wat wils

Maar nu is er goed nieuws, want Jardin Beauville kan toch doorgaan. “We hebben gezocht naar een alternatieve oplossing om Beauville levendig te houden”, zegt de organisatie. “Met Jardin Beauville hebben we een pop-upconcept bedacht dat zal plaatsvinden op het middenplein van kasteel Ooidonk. Op vrijdag 11 september geeft Kommil Foo het startschot. De broers Mich en Raf Walschaerts brengen samen met hun band aangrijpende en gedenkwaardige cabaret, chansons en sterke verhalen uit meer dan dertig jaar onafgebroken touren door de lage landen. Verder staan Âme (12/9), Mama’s Jasje (17/9), The Starlings (18/9) en Kölsch (19/9) op het programma. De week daarna sluiten Jef Neve (24/9), Gabriel Ríos (25/9) en Mind Against (26/9) de concertenreeks af. Elke doelgroep wordt dus aangesproken: donderdagavond is er plaats voor een vleugje klassiek, vrijdag gaan we voor nationale artiesten om zaterdag te eindigen met een internationale top-dj.”

Tijdslots

Volgens de regels worden er per dag verschillende tijdslots van drie uur ingelast. “Daarin kunnen telkens maximum vierhonderd bezoekers in bubbels van twee, vier of zes mensen genieten van een optreden. We stellen het erg op prijs dat de stad Deinze zich achter dit evenement schaart en zo de hardst getroffen sector bijstaat en de kans geeft te bewijzen dat zo’n initiatief meer dan haalbaar is in deze tijden.”

Meer info en tickets op www.beau-ville.be, de Facebookpagina en de Instagrampagina.