JarDeins-voorstellingen gaan nog steeds door Anthony Statius

28 juli 2020

16u39 0 Deinze Ondanks de verscherpte maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad gaat de zomerse cultuurreeks JarDeins nog steeds door. Het aantal bezoekers dat in de tuin naast het Leietheater naar een film of optreden mag komen kijken blijft behouden op 200, wat nog steeds toegelaten is.

Het coronavirus dat overal opnieuw hevig de kop opsteekt, heeft voorlopig geen impact op JarDeins, het openluchtevenement waarmee de stad Deinze deze zomer voor de nodige cultuur zorgt.

“Ondanks de strengere maatregelen van de Veiligheidsraad zal JarDeins toch kunnen blijven doorgaan”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu. “We kozen bij aanvang bewust om slechts 200 personen toe te laten om zo een coronaveilig zomerevenement te kunnen organiseren. Dat aantal is exact hetzelfde van wat nu wordt toegelaten op een openluchtevenement. Bezoekers kunnen dus blijven genieten van films en optredens in de tuin van het Leietheater. Mondmaskers zijn uiteraard verplicht.”

“Bij echt slecht weer kunnen we wel niet meer uitwijken naar de Brielpoort omdat op binnenlocaties maar 100 personen zijn toegelaten. In dat geval zal de film of het optreden geannuleerd worden. We zullen dat ruim op tijd bekendmaken”, zegt de schepen nog.

Meer info via www.leietheater.be.