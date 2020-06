JarDeins: Deinze brengt film, muziek en comedy in de voortuin: “Zo maken we de zomer toch nog gezellig” Brihang geeft op zaterdag 11 juli de aftrap van zomerevent jarDeins Anthony Statius

26 juni 2020

13u13 0 Deinze Leietheater ontwaakt uit de lockdown met een aangepast zomerprogramma. Vanaf zaterdag 11 juli biedt het cultuurcentrum van Deinze onder de naam jarDeins film-, muziek- en comedyvoorstellingen in de voortuin. “Veilig genieten van cultuur in een strandstoel, zo maken we deze zomer toch nog gezellig”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V).

Deze zomer zorgen Leietheater en de dienst cultuur en evenementen voor de nodige cultuurbeleving in Deinze. De voorbije drie maanden bleef het cc op slot en heel wat zomerevenementen werden afgelast, maar vanaf 11 juli is er met jarDeins een leuk alternatief.

“Op donderdag- en vrijdagavond brengen we de cinema naar buiten”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “Iedereen is welkom in de voortuin van Leietheater– op de hoek van de Brielstraat en de Lucien Matthyslaan - om onderuit te zakken in een strandstoel en te genieten van een film. Er worden grote kleppers hernomen die eerder in de filmzaal te zien waren, zoals ‘1917’, ‘Parasite’, ‘Joker’ en ‘The Lion King’; films die op het programma stonden zoals ‘Little Women’ en ‘Bad Boys for Life’ en een aantal legendarische klassiekers zoals ‘Pulp Fiction’ en ‘Grease’.”

“Op zaterdagavond is er een concert of comedy”, vervolgt De Reu. “Op het muziekprogramma staan er zowel grote Belgische namen als lokale bands. De aftrap van jarDeins wordt gegeven door Brihang op zaterdag 11 juli. De volgende zaterdagen wordt hij opgevolgd door onder meer Flip Kowlier, Absynthe Minded en Sioen. De lokale muzikanten die in de tuin komen spelen zijn Kyoko, Blue & Broke, Man in Black (a tribute to Johnny Cash) en Filet Americana. Nick Hollevoet en Johnny Trash zorgen dan weer voor de bulderlach op de comedyavonden. Op twee zaterdagen kunnen ook de gezinnen in de namiddag in de tuin komen genieten van een kinderconcert. Op zaterdag 25 juli is Kapitein Winokio Trio te gast en op zaterdag 22 augustus Radio Oorwoud.”

Leitheater en de stad Deinze nemen ook de nodige veiligheidsmaatregelen. “De tuin zal worden afgebakend met een maximaal aantal strandstoelen, waarin plaatsgenomen kan worden in bubbels van 1, 2 of 4 personen. Tussen de verschillende bubbels zal de vooropgestelde veilige afstand van anderhalve meter voorzien zijn. Daarom worden er ook alleen tickets in bubbels verkocht. Vanaf het betreden van het terrein wordt gevraagd om zelf ook de maatregelen in acht te nemen. Een mondmasker dragen is verplicht, tenzij je in de strandstoel zit. De deuren worden telkens een half uur voor aanvang geopend. Eigen drank en versnaperingen in een koelbox worden toegelaten,” besluit de schepen van cultuur.

Filmtickets kosten 5 euro per stoel. De tickets voor de concerten schommelen tussen 8 en 20 euro en de kinderconcerten kosten 15 euro. Vooraf reserveren is aangewezen via www.leietheater.be of via 09/381.07.40. De ticketverkoop start op vrijdag 26 juni om 13 uur. Het nieuwe cultuurseizoen wordt dit jaar alleen online aangekondigd.