Jannes Vansteenkiste (SK Deinze): “In 1B zullen de clubs het hele seizoen dicht bij elkaar blijven” Hans Fruyt

24 september 2020

11u22 0 Deinze Door het uitstellen van de partij bij Westerlo begint SK Deinze zondag aan een Britse voetbalweek met drie wedstrijden in acht dagen. Die week opent met een verplaatsing naar SK Lommel, de Limburgse club in handen van Manchester City.

Door tien coronabesmettingen bij Westerlo zag SK Deinze de uitmatch van vorige zondag wegvallen. Die partij wordt normaal komende woensdag – Westerlo liet om dezelfde reden het duel bij de beloften van Club Brugge uitstellen – gespeeld. “Jammer dat we vorige zondag niet konden spelen”, beaamde Jannes Vansteenkiste net voor de donderdagtraining. “Na de thuiszege tegen RWDM hadden we de lijn graag doorgetrokken. Plots zat er een extra week zonder competitie tussen. Buiten onze wil om. Lommel is de volgende opdracht. Ik heb hen nog niet zien spelen, maar vandaag zal de vermoedelijke opstelling van Lommel in onze kleedkamer hangen. In de aanloop naar de partij zullen we ook nog heel wat beelden te zien krijgen.”

De 27-jarige Vansteenkiste, vaste en enige linksachter in het elftal van trainer David Gevaert, speelde met Antwerp in het vroegere tweede nationale. Een maand geleden maakte hij kennis met 1B. “Iedere club is aan elkaar gewaagd, het is een moeilijke reeks”, ging de West-Vlaming voort. “Als je de stand even bekijkt, zie je dat alle clubs nog dicht bij elkaar staan. Ik vermoed dat dit het hele seizoen zo zal zijn. Dat is typisch voor 1B. Details zullen beslissend zijn. Inderdaad, we hadden drie punten meer kunnen hebben. Op Seraing stonden we aan de rust 0-2 voor. Dat hadden we nooit uit handen mogen geven. Uit die 3-2-nederlaag hebben we de nodige lessen getrokken. In voetbal kan zoiets gebeuren. Ook in de andere richting. Hopelijk kunnen wij ooit een partij die verloren lijkt toch nog naar onze hand zetten.”

In het doelpunt dat tegen RWDM de drie punten opleverde, had Vansteenkiste een aandeel. De pré-assist nam hij voor zijn rekening. “Als linksback probeer ik voor offensieve impulsen te zorgen, dat zit in mijn manier van spelen”, aldus de papa van Estelle (3 jaar) en Sen (zes maand, geboren eind maart tijdens de lockdown). “Zondag probeer ik dat opnieuw. Met Antwerp heb ik vaak tegen Lommel gespeeld en dat waren altijd moeilijke wedstrijden. Zondag zal dat niet anders zijn.”