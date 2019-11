Jan Vermeulen verkozen tot provinciaal voorzitter CD&V Anthony Statius

26 november 2019

10u02 0 Deinze Jan Vermeulen is verkozen tot de nieuwe voorzitter van CD&V Oost-Vlaanderen. De Deinse burgemeester haalde 49,39 procent van de stemmen.

Jan Vermeulen nam het in de strijd om de titel van Oost-Vlaamse voorzitter van CD&V op tegen Koenraad De Ceuninck en Emilie Desimpel, die 25,66 en 24,94 procent van de stemmen haalden. In de tweede stemronde besloot Koenraad De Ceuninck om zijn kandidatuur in te trekken. Jan volgt hiermee Marc Roman op, die sinds 2009 voorzitter in Oost-Vlaanderen was.

“Mijn taak is om oranje meer op de kaart te zetten in Oost-Vlaanderen”, zegt Jan Vermeulen. “Zo zal ik onder andere de lijstvorming bij de volgende verkiezingen mee coördineren. Het is ook mijn verantwoordelijk om jong politiek talent te ontdekken. Ik ben dankbaar voor de steun die ik heb gekregen tijdens deze verkiezingen en voor de kans die ik nu krijg van de partij.”