James (32) en Julia (29) heropenen café Gentlemen: “Een café moet vaak open zijn, in ons geval 92 uren in de week” Koppel uit Eke blaast vanaf 30 mei nieuw leven in bekende horecazaak op de Markt Anthony Statius

17 februari 2020

17u38 6 Deinze Café Gentlemen heropent op zaterdag 30 mei de deuren. De nieuwe uitbaters zijn James De Decker (32) en Julia Elbers (29), een jong koppel uit Eke. “Gentlemen blijft een bruin dorpscafé, maar in een modern jasje. Jong en oud is welkom en we bieden ook plaats aan verenigingen”, klinkt het.

Op zondag 31 maart sloten Hendrik Vandemoortele en Caroline Claeys na 38 jaar hun café/restaurant Gentlemen op de Markt van Deinze. Het huurcontract was verlopen en wegens gezondheidsredenen wilde Hendrik het wat rustiger aan doen. Verenigingen zoals de kaartclub De Marktazen, De Deinse Bakkersbond, de KMSK Deinze-supporters The Gentlemens of de Zeveraarstafel moesten op zoek naar een nieuw clublokaal en ook de kookkunsten van Hendrik, die zijn klanten verwende met heerlijke mosselen met friet, paling in het groen en côte à l’os, werden gemist. Het pand staat sindsdien leeg, maar Brouwerij Haacht, die het café verhuurt, heeft met James De Decker en Julia Elbers twee enthousiaste ondernemers gevonden, die de zaak willen verderzetten.

Volledig vernieuwd

“De naam Gentlemen blijft behouden”, zegt James. “Het blijft een dorpscafé waar jong en oud welkom is en we hopen ook de verenigingen zoals de supportersclub van KMSK Deinze, de kaartclub en de wielertoeristenvereniging opnieuw te mogen verwelkomen. Verenigingen kunnen nog steeds terecht in het zaaltje boven het café. Het pand wordt de komende weken volledig vernieuwd en in de zaal achteraan komen een pooltafel, een tapbiljaart, een kickertafel en darts. Met dit digitale dartsbord zal het mogelijk zijn om toernooien te spelen tegen ploegen uit het buitenland. We zullen ook sportwedstrijden uitzenden in het café, zodat mensen er in gezelschap van kunnen genieten. Gentlemen blijft een gezellig dorpscafé, maar dan in een modern jasje gestoken. We krijgen vaak de vraag of je hier zal kunnen eten, maar dit zal niet het geval zijn. Er zijn genoeg eetgelegenheden op de Markt van Deinze en we willen in niemands vaarwater terechtkomen. Naast een uitgebreide drankenlijst zal je ook tapas op de kaart vinden om de kleine honger te stillen.”

Nieuw avontuur

James heeft al heel wat horecajaren op de teller en kijkt uit naar zijn nieuw avontuur in Deinze. “Op 18-jarige leeftijd ging ik aan de slag in de Gentse Overpoort”, zegt James. “Ik heb zeven jaar aan de bar gestaan in de Cuba Gent en samen met Julia heb ik in heel wat cafés de toiletten verzorgd. Momenteel hebben we samen ons eigen poetsbedrijf J&J Cleaning maar het is de bedoeling om dit af te bouwen. We willen ons volledig focussen op café Gentlemen. We hanteren zeer ruime openingsuren en we zijn van plan om 92 uren in de week in het café te staan. Een goed café moet open zijn, niemand staat graag voor een gesloten deur.”

Café Gentlemen opent op 30 mei en het café zal van dinsdag tot en met zondag open zijn. De openingsuren en meer info vind je op de Facebookpagina.