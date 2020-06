Jaagpad langs Schipdonkkanaal in Landegem wordt hersteld Anthony Statius

04 juni 2020

12u11 0 Deinze De Vlaamse Waterweg start op maandag 8 juni met het herstellen van h et jaagpad langs het Schipdonkkanaal tussen Landegembrug en de spoorwegbrug in Landegem. Het pad zal twee weken lang niet toegankelijk zijn.

Het jaagpad langs het afleidingskanaal van de Leie in Landegem is in slechte staat. De Vlaamse Waterweg zal het jaagpad daarom volledig heraanleggen. De werken starten vanaf maandag 8 juni en dan zal het pad opgebroken en dus afgesloten zijn.

Om het pad te herstellen, worden alle huidige asfaltlagen eraf gehaald en komt er een nieuwe asfaltbedekking op. Hierna kunnen fietsers en andere recreanten weer veilig gebruik maken van het jaagpad. Signalisatieborden leiden fietsers en andere gebruikers van het jaagpad langs de kortste weg voorbij de werken. Zonder onvoorziene omstandigheden zal het pad op maandag 22 juni opnieuw toegankelijk zijn.