Ja, ik wil: mascotte Sparky gaat op één knie op de middenstip van Sparta Petegem voor supporter Kurt Anthony Statius

20 oktober 2019

17u15 1 Deinze De supporters en spelers van Sparta Petegem zijn zaterdagavond getuige geweest van een toch wel bijzonder huwelijksaanzoek. Een nietsvermoedende supporter Kurt Martens (54) mocht de aftrap tegen KSCT Menen geven, toen zijn geliefde Patricia Gijzelijngs (48) uit het kostuum van mascotte Sparky sprong om hem ten huwelijk te vragen. “Zo’n origineel aanzoek, ik zou zot zijn om nee te zegen”, zegt Kurt.

Kurt Martens en Patricia Gijzelijngs mag je gerust een Spartaans koppel noemen. De liefde voor voetbalclub Sparta Petegem bracht hen samen en dus vond Patricia het een goed idee om deze liefde ook te bezegelen op het voetbalplein in Petegem-aan-de-Leie. Onder luid gejuich van de supporters vroeg Patricia haar Kurt zaterdagavond ten huwelijk, net voor de aftrap tegen KSCT Menen.

“Ik werk al een tijdje in New Derby, het supporterscafé van Sparta Petegem”, vertelt Patricia. “Daar heb ik Kurt leren kennen, die er als bestuurslid van supportersclub De Spartanen geregeld over de vloer komt. Intussen vormen we zeven maanden een koppel en al lachend kwam een huwelijk wel al eens ter sprake. Maar Kurt, die al twee keer getrouwd geweest is, had als enige voorwaarde dat ik hem ten huwelijk moest vragen. Ik ben beginnen nadenken over een originele manier om hem de grote vraag te stellen en na veel voorbereidingswerk is het zaterdagavond eindelijk gelukt om dit te plannen tijdens een thuismatch van Sparta Petegem. Waarom op deze manier? Bij Kurt kan ik mezelf zijn en dat geldt ook omgekeerd. Ik wou hem verrassen en ik denk dat dit wel goed gelukt is”, vertelt Patricia.

Huwelijksfeest in supporterscafé

“Ik had helemaal niets door”, zegt Kurt. “Onze supportersclub had de matchbal gesponsord en ik werd op het veld gevraagd om de aftrap te geven. Dat vond ik al verdacht, maar ik stond er verder niet bij stil. Ook onze mascotte Sparky was aanwezig en plots ging dat masker af en daaronder zat Patricia verstopt met een trouwring. Zo’n origineel aanzoek, ik zou zot zijn om daar neen op te zeggen. Maandag is het mijn verjaardag, dus mijn weekend kan al niet meer stuk. We hebben onmiddellijk een trouwdatum vastgelegd. Op 2 oktober 2020 stappen we in het huwelijksbootje en het feest zal plaatsvinden in café New Derby, waar we elkaar hebben leren kennen. Dat is tegelijk ook de verjaardag van mijn dochter Sarina en zij zal het feest mee helpen organiseren.”

De spelers van Sparta Petegem gaven de feestelijke avond nog een extra boost, want zij speelden KSCT Menen naar huis met 3-1.