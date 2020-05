Inwoners Krekelstraat kunnen grondwater aftappen tijdens wegenwerken Anthony Statius

26 mei 2020

17u54 0 Deinze De inwoners van de Krekelstraat in Deinze kunnen tijdens de wegenwerken in hun straat opgepompt grondwater aftappen. Ter hoogte van huisnummer 109 staan twee vaten van 1.000 liter met een kraantje.

In de Krekelstraat in Deinze kunnen omwonenden met een lege regenwaterput sinds deze week hun planten besproeien met grondwater. Het water dat tijdens de wegenwerken in de straat door bronbemaling wordt opgepompt, wordt opgevangen in watervaten.

“Om een deel van het wegstromende water te recupereren werden twee watercontainers van telkens 1.000 liter op de werf geplaatst”, zegt schepen van Openbare Werken Johan Cornelis (CD&V). “Via een overloopsysteem blijven de containers altijd vol en kan het resterende water verder wegstromen. Het water stroomt weg via een oude rioolbuis en deze mondt uit in een nabijgelegen gracht, waar het water opnieuw in de bodem kan infiltreren. Het water is niet drinkbaar, maar je kan er wel je regenput mee vullen of je planten mee water geven.” De watercontainers staan voor het huis van Frederik Slock en hij ging dinsdag alvast zijn watergieter vullen. “Ik gebruik het water om mijn planten in de tuin en mijn groenten in de serres water te geven. Ik denk dat vele buren hier gebruik van zullen maken tijdens deze droge maanden”, zegt Frederik.

De werken in de Krekelstraat in Deinze zijn gestart op maandag 4 mei in het deel aan de Kerselaarslaan. Alle doorgaand verkeer wordt verboden in de werfzone. De woningen in de werfzone zijn te voet en met de fiets steeds bereikbaar, met de wagen echter alleen buiten de werkuren. De werken zullen vermoedelijk duren tot juli 2021.