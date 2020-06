Intens Open Air uitgesteld naar 24 juli 2021 Anthony Statius

11 juni 2020

12u29 3 Deinze Het festival Intens Open Air wordt uitgesteld naar zaterdag 24 juli 2021. De organisatoren hopen wel nog later dit jaar een kleinschalig evenement op poten te kunnen zetten.

De derde editie van het festival Intens in het Kaandelpark werd afgelast door het coronavirus. Het evenement zou normaal gezien plaatsvinden op 25 juli, maar wordt dus voorlopig uitgesteld naar zaterdag 24 juli 2021, dit onder voorbehoud van de goedkeuring van de stadsdiensten en de Deinse Feesten.

“We hadden nog een klein beetje hoop dat het deze zomer toch zou kunnen doorgaan, maar alle evenementen tot minstens begin augustus werden afgelast, dus ook Intens”, zegt medeorganisator Sam De Cuyper. “Er werden al zo’n 350 kaarten verkocht en deze zijn geldig voor Intens Open Air in de zomer van volgend jaar.”

De organisatoren laten wel de deur op een kiertje voor een alternatief in 2020. “Indien de richtlijnen het toelaten en indien de cijfers de goede richting blijven opgaan, kunnen we eventueel in augustus of in het najaar een kleiner evenement organiseren. Zodra we hier meer over kunnen vertellen, houden we de mensen op de hoogte via onze Facebookpagina.”