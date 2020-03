Intens krijgt prequel op unieke locatie: “Dansfeestje onder een brug” Anthony Statius

01 maart 2020

10u00 0 Deinze De organisatoren van het zomerfestival Intens vinden dat er in Deinze nog te weinig gefeest wordt. Daarom komt er in afwachting van de derde editie van Intens een voorjaarsfeestje op vrijdag 1 mei. Als locatie werd gekozen voor de plek onder de brug aan het KSA-lokaal van Deinze.

Vorige zomer zorgde het festival Intens voor de perfecte afsluiter van de Deinse Feesten. Het Kaandelpark liep helemaal vol en op zaterdag 25 juli breien organisatoren Rinus Moerman, Sam De Cuyper en Joost Van der Cruysse een vervolg aan hun succesverhaal. Wie niet zo lang kan wachten, kan tickets bestellen voor het evenement Intens neemt de brug.

“Er is vraag naar meer evenementen in Deinze”, zegt Sam De Cuyper. “Met Intens hebben we al twee jaar op een rij een succesvolle formule van goeie muziek op een mooie locatie en dat in samenwerking met lokale handelaars. In februari is de kaartenverkoop voor Intens gestart en om ons festival meer te promoten hebben we op 14 februari een feestje gegeven in de Charlatan in Gent. Op 1 mei plannen we nog een prequel en deze keer doen we dit op een unieke locatie in Deinze.”

Rinus vult aan: “We wilden het kleinschalig en gezellig houden en dankzij de stad Deinze mogen we ons feestje geven onder de brug over de Leie, ter hoogte van het Brielhof aan het KSA-lokaal. We zorgen voor een goeie mix van dj’s, waaronder ook enkele lokale talenten. De jonge chef Piet Vande Casteele uit Grammene zorgt met zijn foodtruck Cecile voor lekkere hapjes. Iedereen is welkom tussen 12 en 22 uur en kaarten kosten 10 euro. Er is plaats voor ongeveer 500 mensen en de kaartenverkoop loopt als een trein, dus snel zijn is de boodschap.”

Meer info via de Facebookpagina Intens neemt de brug.