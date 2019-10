Inspraakmoment over lokale economie in Merendree Anthony Statius

22 oktober 2019

17u03 3 Deinze Inwoners en ondernemers uit Merendree zijn op dinsdag 29 oktober welkom op een participatiesessie over de lokale economie en leefbaarheid in hun dorp. De eerste sessie vindt plaats in de parochiezaal van Merendree.

In het kader van een onderzoek naar lokale economie en leefbaarheid slaan de Provincie Oost-Vlaanderen, de stad Deinze en het studiebureau Knight Moves de handen in elkaar. Met een vijftiental inwoners en ondernemers van Merendree gaat men tijdens een participatiesessie op zoek naar problemen, opportuniteiten en uitdagingen waar inwoners en ondernemers mee geconfronteerd worden.

Wat later zal er een tweede sessie plaatsvinden, waar men zoek gaat naar concrete oplossingen of plannen van aanpak om een antwoord te bieden op de problemen en opportuniteiten uit de eerste sessie. Inschrijven voor de eerste sessie op dinsdag 29 oktober kan via https://forms.gle/mj7MNWqHgXbiCRSs8.