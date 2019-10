Inspiratiesessie met Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck Anthony Statius

07 oktober 2019

13u33 2 Deinze Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck geeft op dinsdag 8 oktober de presentatie ‘De stad en het platteland hebben elkaar nodig’ in Deinze. Deze inspiratiesessie start om 19.30 uur in dienstencentrum Leiespiegel.

Na de lezing van Leo Van Broeck is er een interactief gedeelte, waarbij de bezoekers in kleine groepjes over thema’s die aansluiten bij de presentatie kunnen discussiëren en zelf voorstellen kunnen aanbrengen.

Deze inspiratiesessie is tegelijk de kick-off van de opmaak van het gemeentelijk beleidsplan ruimte. Het plan zal een langetermijnvisie voor de ruimtelijke evolutie van de stad Deinze formuleren. Bij het opstellen van het plan moet een evenwicht gevonden worden tussen kwalitatieve ruimtes voor bijkomende woningen, economie, landbouw, recreatie en cultuur, en de open ruimtes. De opmaak van het beleidsplan zal twee tot drie jaar duren.

Inschrijven voor de inspiratiesessie kan via www.deinze.be/inspiratiesessie.