Inspiratiedag over duurzame mobiliteit in Leietheater Anthony Statius

13 november 2019

10u06 0 Deinze Netwerk Duurzame Mobiliteit organiseert op donderdag 21 november een inspratiedag over multimodaliteit, het combineren van meerdere vervoermiddelen. Deze voordracht vindt plaats in Leietheater.

Multimodaliteit wordt steeds relevanter voor dagelijkse verplaatsingen. Zo kan je het openbaar vervoer combineren met een wandeling, fietsrit of deelwagen. Vanuit het standpunt van de reiziger onderzoekt de organisatie Netwerk Duurzame Mobiliteit alle mobiliteitsopties- en voorzieningen in Deinze. Hiervoor organiseert men een inspiratiedag in Leietheater. Op deze dag komen deskundigen uit verschillende maatschappelijke domeinen, lokale beleidsmakers en experts met hun concrete oplossingen aan het woord.

De inspiratiedag start om 9.30 uur en eindigt om 17 uur. Deze dag is gratis, maar inschrijven is verplicht. Meer info en inschrijvingen via www.duurzame-mobiliteit.be.