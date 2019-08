Inschrijvingen voor voetjebal gestart Anthony Statius

26 augustus 2019

10u16 1 Deinze De trainingen voetjebal van voetbalschool Atletico starten opnieuw in het najaar. Kindjes van 2 tot 5 jaar kunnen hun eerste dribbels oefenen en dit samen met hun ouders.

“Bij Voetjebal leren de kinderen samen met één van de ouders omgaan met een bal en maken ze een eerste kennis met voetbal”, zegt manager Eddy Van Oost. “Al is voetballen niet het enige wat ze doen. Ook spelletjes en coördinatie- en bewegingsoefeningen komen aan bod. Dat is dan ook weer een hulp voor de ontwikkeling van hun prille persoonlijkheid en taalontwikkeling. En bovendien beleven de ouders een unieke ervaring met hun kind, onder de deskundige begeleiding van speciaal daarvoor opgeleide voetjebaltrainers.

In Deinze vinden de lessen voetjebal plaats in de Campus Peter Benoit van de GO!-scholengroep in de Peter Benoitlaan 10. In Zulte vinden de lessen plaats in de gemeentelijke sporthal in de Waalstraat 118. De tien trainingen vinden telkens plaats op zondagvoormiddag om 10 en om 11 uur. De sessies duren 45 minuten en ze kosten 9 euro. Inschrijven kan enkel via de website www.atletico.be/inschrijven.