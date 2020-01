Inschrijvingen voor sportactiviteiten starten op 13 januari Anthony Statius

02 januari 2020

09u39 0 Deinze De inschrijvingen voor sportactiviteiten in Deinze in het voorjaar van 2020 gaan binnenkort van start. Inschrijven kan via de webshop vanaf maandag 13 januari om 18 uur en in sportcomplex Palaestra en het gemeentehuis van Nevele tussen 18 en en 19 uur.

In januari gaat de sportdienst van Deinze opnieuw van start met lessenreeksen voor jong en oud. Van kleutersport en aquafit tot spierkracht voor senioren en netbal, er is voor elk wat wils.

Deinzenaren en niet-Deinzenaren kunnen zich vanaf maandag 13 januari inschrijven. Dit kan vanaf 18 uur via de webshop. Hiervoor moet je een login aanvragen voor vrijdag 3 januari. Wie reeds een login heeft, hoeft dit niet opnieuw aan te vragen. Wie niet online kan inschrijven, is op maandag 13 januari tussen 18 en 19 uur welkom in sportcomplex Palaestra of in het gemeentehuis van Nevele. Telefonisch of per mail inschrijven kan vanaf dinsdag 14 januari om 9 uur.

Meer info via www.deinze.be.