Inschrijfmoment voor kampen uitgesteld Anthony Statius

17 maart 2020

11u49 0 Deinze De inschrijvingsavond voor de sport- en jeugdkampen tijdens de zomervakantie wordt uitgesteld door het coronavirus.

Het inschrijfmoment was normaal gezien gepland op dinsdag 24 maart in sportcomplex Palaestra. Door de preventiemaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wordt deze avond uitgesteld naar een later te bepalen datum.