Inner Wheel Deinze schenkt 25.000 euro aan goede doelen Anthony Statius

24 juni 2019

14u05 0 Deinze De dames van Inner Wheel Deinze hebben 25.000 euro geschonken aan diverse goede doelen. Dominique Versele-Huyghebaert gaf de voorzittersfakkel door aan Lucie De Regge-Allaert, die na twintig jaar opnieuw voorzitter wordt.

Inner Wheel Deinze mocht na een boeiend jaar onder voorzitterschap van Dominique Versele-Huyghebaert, cheques overhandigen aan meerdere goede doelen. Dit jaar zijn de gekozen goede doelen Fonds Kadee van UZ Gent, dat het ziekenhuisverblijf van jonge patiëntjes zo aangenaam mogelijk probeert te maken, vzw De Brugge, die voedselbedeling doet in Zulte en de Zorgboerderij A-part. Verder werden nog kleine bedragen geschonken aan lokale projecten. Alles samen goed voor 25.000 euro.