Inge (51) naait buidels voor Australische weesdieren: “En zeggen dat ik vroeger een hekel had aan de naailes” Anthony Statius

09 januari 2020

20u48 0 Deinze De hevige bosbranden in Australië laten ook heel wat mensen in de regio Meetjesland-Deinze niet onberoerd. Na de oproep van Team Belgium for Australia haalde Inge Martens (51) uit Merendree haar naaimachine vanonder het stof om buidelzakken te maken voor weeskangoeroes, koala’s en andere dieren. “Door ziekte zit ik thuis, dus ik kan mij ten volle geven voor de dieren”, zegt Inge.

Met duizenden zijn ze ondertussen, de leden van Team Belgium for Australia die aan het haken, breien of naaien sloegen om de jonge dieren in de door bosbranden geteisterde gebieden in Australië warm te houden. Ook Inge Martens uit Merendree bij Deinze sprong op de kar.

“Breien en haken kan ik niet, dus ben ik maar met mijn naaimachine aan de slag gegaan; dat gaat ook veel sneller”, zegt Inge. “Ik heb een instructiefilmpje op het internet gevonden en dinsdagochtend heb ik mijn eerste buidelzakje afgewerkt. Ondertussen heb ik er al een stuk of tien klaar en ik ben al aan de volgende lading bezig. Deze buidels kunnen ter plaatse gebruikt worden om weeskangoeroes en koala’s, maar ook andere buideldieren, vleermuizen, vogels en zelfs stekelvarkens in op te vangen.”

Enkel natuurlijke materialen

Inge doet een oproep om zoveel mogelijk textiel of afgewerkte dekens of buidelzakjes binnen te brengen in haar woning in de Eikendreef 24 en daar kwam massaal respons op. “Belangrijk om te weten is dat enkel natuurlijke materialen zoals katoen en wol mogen gebruikt worden, want synthetische stoffen kunnen in de brandwonden van de dieren blijven plakken”, zegt Inge. “Ook donsdekens zijn welkom, want daar maken we kussens van om koala’s op neer te leggen wanneer ze niet in een buidelzak passen. Het is ook beter dat mensen een aparte voering en hoes maken, zodat deze gemakkelijk kunnen verwisseld worden indien ze vuil worden. Ondertussen heb ik voldoende materiaal verzameld om zelf mee te werken en dus doe ik ook een oproep naar mensen die zelf aan de slag willen en materiaal nodig hebben. Op zondag 12 januari en op zaterdag 25 januari wordt alles opgestuurd naar Australië. Wie zijn e-mailadres meegeeft, kan foto’s ontvangen van verzorgers ter plaatse, die kunnen tonen welke dieren er werden geholpen met de buidelzakken.”

Hart voor dieren

“Waarom ik dit doe? Ik heb een groot hart voor dieren en in Australië is deze hulp echt nodig. Mensen met brandwonden kunnen zich laten verzorgen in het ziekenhuis en in de meeste gevallen komt dit wel in orde, maar dieren zijn zonder onze hulp ten dode opgeschreven. Ik vind het een mooi initiatief en zo voel ik me ook nuttig. Ik werkte vroeger als leerkracht Frans in het College O.L.V. ten Doorn in Eeklo, maar sinds oktober 2018 ben ik met medisch pensioen. Ik heb dus alle tijd van de wereld om mij volledig te geven voor de dieren. Het grappige is dat ik vroeger altijd een hekel had aan de naailes op school. Mijn mama zie vroeger altijd dat ik het ooit wel nog zou nodig hebben en kijk, ze had gelijk. Ik heb haar vandaag gebeld om te zeggen: je raadt nooit wat ik aan het doen ben? Aan het naaien!”, besluit Inge.

Wie materiaal wil binnenbrengen of komen ophalen is welkom in de Eikendreef 24 in Merendree. Meer info via de Facebookpagina van Inge.