Infrabel werkt ’s nachts aan overwegen in Astene Joeri Seymortier

04 februari 2020

08u09 0 Deinze Infrabel voert vanaf maandag 10 februari onderhoudswerken uit aan de overwegen van de Nazarethsesteenweg en de Parijsestraat in Astene bij Deinze.

De werken vinden ‘s nachts plaats. Van 10 tot 12 februari wordt gewerkt aan de overweg van de Nazarethsesteenweg. Van 12 tot 14 februari wordt gewerkt aan de overweg van de Parijsestraat.

Tijdens de werken zullen de overwegen afgesloten zijn voor alle verkeer. Ook fietsers en voetgangers kunnen de sporen niet over. Voor de werken aan de Nazarethsesteenweg wordt een omleiding voorzien via de Vrouwenstraat, Pontstraat en de Winkelstraat. Voor de werken aan de overweg van de Parijsestraat loopt de nachtelijke omleiding via de Nieuwstraat, Nazarethsesteenweg en Winkelstraat.

Info: www.deinze.be.