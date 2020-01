Infosessie over gehoorproblemen in Ter Leie Anthony Statius

08 januari 2020

11u49 0 Deinze Okra Deinze Centrum en Petegem organiseert op donderdag 23 januari een infosessie gehoorproblemen en preventie in zaal Ter Leie in Astene.

Hannah Keppler van de Vakgroep Spraak-, Taal- en Gehoorwetenschappen van UGent komt er uitleg geven over geluidsoverlast en de schade die dit kan aanrichten aan het gehoor. Hannah Keppler is gespecialiseerd in horen, audiologie en gehoorschade,gaande van gehoorstoornissen en tinnitus tot gehoorverlies.

De sessie start om 14.30 uur. Deelnemen kost 5 euro voor leden en 7 euro voor niet-leden. Vooraf inschrijven hoeft niet. Meer info via 09/328.68.53, 0496/28.33.54 of goethals.firmin@telenet.be.