Infosessie over asbest in Leiespiegel Anthony Statius

24 februari 2020

09u40 0 Deinze Afvalintercommunale IVM geeft op dinsdag 10 maart een infosessie over haar asbestproject voor particulieren en landbouwers.

Momenteel loopt in Deinze een project van IVM waarbij particulieren zakken voor asbestplaten of –leien kunnen aankopen, inclusief beschermingsmateriaal. De zakken worden aan huis opgehaald. Voor dit project krijgt IVM subsidies van de OVAM en dit maakt het mogelijk om deze ophaling voordelig te maken voor de burger. Binnenkort start een gelijkaardig project voor landbouwers en om hierover meer info te geven, organiseer IVM een infosessie. Deze vindt plaats op dinsdag 10 maart om 20 uur in de raadzaal van dienstencentrum Leiespiegel in Deinze.

Meer info via asbest@ivmmilieubeheer.be en 09/218.90.17.