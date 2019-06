Infonamiddag JCI Duurzaam bij De Wassende Maan Anthony Statius

14 juni 2019

08u58 0 Deinze De Jonge Economische Kamer (JCI) Gent organiseert op zondag 16 juni een namiddag in het teken van de duurzame economie. Dit infomoment vindt om 15 uur plaats in bio-boerderij D e Wassende Maan in de Beekstraat 35 in Astene.

Het doel van JCI Duurzaam is om aan te tonen dat duurzame economie niet langer een verhaal van dromers en alternatievelingen is, maar een reële economische sector met impact. De namiddag begint met een geleid bezoek aan De Wassende Maan en daarna staan er twee sprekers op het programma: Joachim Jacob, CEO en medeoprichter van Partago en Valérie de Groote, zaakvoerder van energie-adviesbureau Indea.

Inschrijven kan bij Frederik De Meyer via 0479/93.85.37 of via voorzitter@jcigent.be.