Infomoment over nieuwe begraafplaats Bachte-Maria-Leerne Anthony Statius

22 januari 2020

15u27 0 Deinze De stad Deinze en Veneco organiseren een tweede infomoment over de nieuwe begraafplaats aan de Schipdonkstraat in Bachte-Maria-Leerne.

Het stadsbestuur van Deinze wil een nieuwe begraafplaats realiseren op de gronden tussen Bachtekouter en de Schipdonkstraat in deelgemeente Bachte-Maria-Leerne. Om de inwoners in te lichten over de plannen met de omgeving organiseert de stad een infomarkt.

Deze infomarkt vindt op dinsdag 4 februari tussen 18 en 20.30 uur plaats in de raadzaal van dienstencentrum Leiespiegel.