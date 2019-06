Infomoment over masterplan Landegem Anthony Statius

24 juni 2019

22u08 0 Deinze De Landegemnaren zijn op dinsdag 25 juni welkom voor een infomoment over de toekomst van hun dorp. De stad Deinze gaf aan intercommunale Veneco de opdracht om een masterplan op te maken en dit wordt om 20 uur toegelicht in de sporthal.

Het stadsbestuur wil de inwoners van Landegem betrekken bij de herinrichting van hun dorp. Daarom werden er vorig jaar reeds twee participatieavonden en een plenair infomoment georganiseerd waar inwoners voorstellen en aandachtspunten konden formuleren.

Uit deze participatiemomenten kwamen zowel bestaande mogelijkheden als knelpunten naar voren, zoals het drukke verkeer in de Stationsstraat en de appartementen in de Kerkstraat. Ook het ontbreken van een echte ontmoetingsplaats in het centrum kwam aan bod, net als de onaantrekkelijke inrichting en verblijfsruimte rond de stationsomgeving. Veneco maakte gebruik van de input uit deze participatiemomenten om enkele basisprincipes uit te werken voor de toekomstige ontwikkeling en kernverdichting, die nadien verder moet worden verfijnd in deelplannen en concrete realisaties. Alles werd in een masterplan gegoten en dit wordt dinsdagavond om 20 uur toegelicht in de benedenzaal van de sporthal in Landegem in Stationsstraat 19.