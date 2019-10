Infinity Fitness zoekt vrijwilligers voor rugonderzoek Anthony Statius

10 oktober 2019

16u54 0 Deinze De fitnessclub Infinity Fitness in Bachte-Maria-Leerne (Deinze) is op zoek naar vrijwilligers die wensen deel te nemen aan een rugonderzoek. Het doel is om in vijf weken tijd te bewijzen dat regelmatige training de rugspieren duidelijk verbetert en rugklachten doet afnemen.

Samen met enkele andere fitnesscentra in België en Nederland organiseren Charlotte Claeys en Cristian Chita van Infinity Fitness een rugonderzoek. “We zijn op zoek naar vijftig personen die de komende weken willen deelnemen aan dit onderzoek”, zegt Charlotte. “Ik ben er erg trots op dat het onderzoek bij ons in huis plaatsvindt en ik weet zeker dat de deelnemers niet alleen hun rugspieren zullen versterken maar ook veel plezier zullen beleven aan de trainingen. We hebben in het verleden al vaker bewezen dat correcte training onder professionele begeleiding leidt naar mooie resultaten.”

“In het onderzoek zit een bodyscan met analyse van lichaamscompositie, een bespreking van rugklachten, een trainingsplan op basis van twee trainingen per week, een gedetailleerde trainingsinstructies voor de rug- en buikspieren, praktische tips en oefeningen voor een gezonde rug en een eindevaluatie na vijf weken. Deelnemers krijgen hiervoor een bijdrage van 99 euro.”

Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden tot en met 31 oktober. Meer informatie via 09/311.73.74, rugonderzoek@infinityfitness.be of www.rugonderzoek.infinityfitness.be.