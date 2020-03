Infinity Fitness houdt mensen in beweging met dagelijkse video’s Anthony Statius

17 maart 2020

16u43 4 Deinze Infinity fitness & health club uit Bachte-Maria-Leerne wil iedereen in beweging houden tijdens de coronacrisis. Daarom verspreiden de uitbaters tot 3 april dagelijks gratis fitnessvideo’s.

Door de drastische maatregelen die de Belgische overheid heeft genomen in strijd tegen het coronavirus, moeten ook fitnessclubs de deuren tijdelijk sluiten. Ook Infinity Fitness & Health Club is dicht tot en met 3 april en alle groepslessen werden geannuleerd. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen nu op zijn luie krent moet gaan zitten.

Fitnesstrainer Charlotte Claeys: “Hoewel dit ons zeer hard treft, zowel emotioneel als financieel, blijven wij niet bij de pakken zitten. Om onze leden toch in beweging te houden, hebben we een gratis platform opgericht waar dagelijks video’s online komen met trainingen die je perfect van thuis uit kunt doen. Die omvatten zowel circuittrainingen, buikspieroefeningen als trainingen in de tuin. Daarnaast komen in de Facebookgroep nog extra sportieve uitdagingen en gezonde recepten.

Personal trainer Cristian vult aan: “De video’s zijn gratis toegankelijk voor iedereen die wil bewegen, dus niet enkel onze leden kunnen hiervan genieten. Voor onze actieve leden hebben we uiteraard ook een extraatje voorzien. Zij kunnen via onze website een trainingsschema op maat aanvragen, zodat ze tijdens de verplichte sluiting toch nog kunnen sporten volgens hun specifieke doel.”

De video’s vind je via Facebook en Youtube.