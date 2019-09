Infinity Fitness begint met paaldansen: “Geen exotische dans, maar wel een intensieve work-out” Anthony Statius

12 september 2019

16u54 0 Deinze Paaldansen enkel voor strippers? Helemaal niet. Integendeel, wie Charlotte Claeys en Céline De Corte aan het werk ziet, zal snel merken dat deze sport draait rond kracht, lenigheid en vooral veel fun. De dames lanceren een lessenreeks voor beginners en gevorderden i n Infinity Fitness in Bachte-Maria-Leerne.

De frog, de martini, chopsticks of de extended butterfly. Het zijn maar enkele voorbeelden van honderden bewegingen die je kan oefenen bij het paaldansen. Deze sport is al jaren aan een opmars bezig in grotere steden zoals Gent en Antwerpen, maar het is nog niet zo gekend bij het grote publiek. Sinds kort kunnen vrouwen én mannen ook in Deinze leren paaldansen. Spoiler alert: het is niet voor watjes.

Charlotte Claeys en haar partner Cristian Ghita openden eind 2016 het fitnesscentrum Infinity langs de N466 in Bachte-Maria-Leerne. Intussen werd het aanbod uitgebreid met onder andere sessies spinning op maat en sinds kort kan je er ook paaldansen.

Zo weinig mogelijk kledij

“Céline De Corte, die lesgeeft aan de gevorderden, heeft de sport hier geïntroduceerd toen ze hier werkte als jobstudente”, zegt Charlotte. “Ik spreek liever over 'pole fitness’ dan over paaldansen, want het heeft niet echt veel met dansen te maken. Veel mensen denken nog steeds onmiddellijk aan het exotisch paaldansen en dit wordt al snel geassocieerd met stripclubs en sensuele muziek, maar daar heeft het niets mee te maken. Paaldansen zoals wij het beoefenen is een intensieve work-out, een unieke combinatie tussen techniek, lenigheid en kracht. Het is een sport waarbij je alle spiergroepen traint: de been- en armspieren, maar ook de buik- en rugspieren. Er ontstaat ook snel verwarring door de outfit die wordt gedragen tijdens het paaldansen. Je doet deze sport het best in een korte short en met zo weinig kledij aan, maar deze kledijkeuze heeft zijn functie. Bij het paaldansen is het contact tussen de huid en de paal belangrijk voor de grip. Met een lange trainingsbroek zou je gewoon naar beneden slieren.”

Ook voor mannen

“Voor wie is het? Iedereen kan paaldansen. In onze groep zitten sportievelingen, maar ook personen met een maatje meer of mensen die nog nooit in hun leven een sport beoefend hebben. Er doet ook een meisje van elf jaar mee en onlangs heeft zich ook een man ingeschreven. Ja, ook mannen kunnen paaldanser worden. Zoals ik al zei, het is een work-out en die draait rond lenigheid en kracht. Let wel, het is niet voor watjes. Zo’n training is afzien en wat blauwe plekken of schaafwonden zijn geen uitzondering. Maar het is vooral pure fun. Je traint met drie personen aan een paal en zo kan je elkaar helpen en aanmoedigen. Paaldansen is vooral ook een sociale sport”, besluit Charlotte.

De lessen voor beginners vinden iedere vrijdag van 18.45 tot 20.15 uur plaats. Omdat er heel wat interesse is, denken ze eraan om ook lessen voor beginners te organiseren op zaterdag. De lessen voor gevorderden vinden iedere zondagochtend plaats van 9.30 tot 11 uur. De lessenreeksen beginnen telkens in september, in januari en in april. Meer info en inschrijvingen via paaldansen.infinityfitness.be of www.infinityfitness.be.