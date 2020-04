Indische maaltijd Children at risk uitgesteld Anthony Statius

07 april 2020

15u19 0 Deinze De Indische maaltijd ten voordele van de vzw Children at risk wordt uitgesteld naar het najaar. Op zaterdag 24 oktober is iedereen welkom in de school Viblo–Leieland in de Kouter 93 in Deinze.

Door de coronamaatregelen kon de jaarlijkse maaltijd ten voordele van Indische straatkinderen van de vzw Children at risk op 14 maart niet doorgaan. Ingrid Sys van de vzw Children at risk prikte ondertussen een nieuwe datum in oktober.

“Wie al ingeschreven is en niet kan komen op de nieuwe datum, die geeft maar een seintje en dan storten we het geld terug”, zegt Ingrid. “Zo weten we ook hoeveel maaltijden we mogen bestellen. Natuurlijk kan er nog ingeschreven worden; dit nog tot 16 oktober door 24 euro voor volwassenen of 10 euro voor kinderen te storten. Kinderen onder 6 jaar eten gratis. Je kan ook een maaltijd afhalen tussen 18 en 19 uur.

Meer info via bruce.s@scarlet.be, 0474/60.18.69 of www.childrenatrisk.be.